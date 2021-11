Lazio, quanta difficoltà in difesa: il dato horror dopo 14 giornate

Finisce per 4-0 il big match Napoli - Lazio. La squadra di Sarri dopo la disfatta contro la Juventus non riesce a rialzarsi e trova un altro ko. Per quanto riguarda la Lazio e il suo rendimento in trasferta c'è ancora molto da lavorare, soprattutto in difesa. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, con il poker incassato stasera i biancocelesti hanno subito ben 25 reti in queste prime 14 giornate di campionato, di queste 17 fuori casa. Il dato però è horror anche sui primi tempi: ben 14 le reti incassate nei 45' iniziali.