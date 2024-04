Calciomercato Lazio | Esplode il derby di mercato: Matip nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le parole di Tudor pronunciate in conferenza stampa dopo la partita contro la Juventus lasciano pensare che in estate potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione. A Roma resteranno quei calciatori che sono adatti al suo modo di giocare, profili idonei alle richieste del tecnico croato. Andranno in scena alcuni incontri, si parlerà con alcuni calciatori e infine verranno programmate le mosse che daranno vita alla nuova Lazio. L'idea del direttore sportivo Angelo Fabiani è quella di svecchiare la rosa, abbassando l'età media, ma la carta d'identità non rappresenta l'unico criterio da rispettare e qualche volta potrebbe essere messa da parte davanti a profili di spessore e con un blasone importante. Per creare i presupposti di una stagione vincente i dirigenti sono ben consapevoli di doversi mettere a caccia di profili che scaldino la piazza. Colpi alla Miroslav Klose o alla Lucas Leiva per intenderci.

OCCASIONE MATIP In questo contesto si inserisce l'ultimo nome accostato ai biancocelesti dal Corriere della Sera, quello di Joel Matip. Il difensore del Liverpool sarà una delle occasioni di mercato di quest'estate. Il 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con i Reds e da entrambe le parti, complice anche la partenza di Klopp di cui era un uomo fidato, non c'è l'intenzione di proseguire insieme. Reduce da una stagione complicata - sole 10 presenze per la rottura del legamento crociato - il difensore trentaduenne è alla ricerca di una nuova avventura dove poter tornare a essere protagonista. Il suo passaporto con doppia nazionalità - Camerun e Germania - lo esclude dalla lista degli extracomunitari e la sua volontà di provare un'esperienza in Italia (in passato era stato trattato anche dalla Juve) intriga molto la Lazio, e non solo.

DERBY DI MERCATO - Stando a quanto riporta il quotidiano, infatti, sul calciatore ci sarebbe anche la Roma, pronta a dare battaglia in un derby di mercato che potrebbe infuocarsi a breve. In questo senso, oltre all'aspetto prettamente economico, a fare la differenza potrebbe essere la competizione europea nella quale giocheranno il prossimo anno le due squadre della Capitale. Il giocatore è aperto a un trasferimento a Roma, nei prossimi giorni potrebbero già esserci dei primi contatti esplorativi con le due società che valutano il suo profilo.

