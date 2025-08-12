Calciomercato Lazio | Esuberi senza richieste e cessioni bloccate: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio prova a operare in uscita non potendolo fare in entrata. Al momento sono partiti Artistico e Bertini (2002), Floriani (2003), Crespi (2004), Bordon (2005) e Renzetti (2006) con i biancocelesti che hanno una età media tra le più alte della Serie A. Tutti quelli che hanno salutato sono più o meno giovani o ex Primavera. Il prossimo potrebbe essere Ruggeri destinato alla Carrarese. Le uniche uscite remunerative sono state quella di Tchaouna e il riscatto di Casale da parte del Bologna. Chiaro che la Lazio, anche per sistemare i parametri e tornare a poter operare, deve cedere i calciatori fuori dal progetto.

I primi a dover partire sarebbero Fares e Kamenovic che non hanno ancora trovato una destinazione. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il primo piace in Serie B e in Francia mentre per il secondo non ci sono offerte. Il club sarebbe interessato ad anticipare di dodici mesi l'addio con l'ipotesi della buonuscita sempre possibile ma per cui serve l'ok della società. Sana Fernandes piace in Italia e in Belgio, mentre il futuro di Gigot sembra lontano da Roma visto che è stato scavalcato nelle gerarchie da Provstgaard. La Lazio chiede tra i 3 e i 4 milioni e le ipotesi Dubai, Qatar o Arabia vanno tenute d'occhio. Già lo scorso anno, prima di arrivare a Formello, il calciatore era stato vicinissimo alla Saudi Pro League.

Basic, che non gioca titolare nella Lazio dal gennaio 2023 e che nella scorsa stagione ha chiuso con 0 minuti complessivi, potrebbe restare più per l'incognita Coppa d'Africa che per una reale voglia di reinserirlo nel progetto. Su Noslin e Cancellieri il discorso è un po' diverso. Il secondo sta facendo bene nella preseason e Sarri sembra fidarsi di lui, mentre l'olandese potrebbe rimanere visto la mononucleosi che ha fermato Isaksen nella speranza che Sarri riesca a svegliare dal torpore l'ex Verona costato ben 15 milioni appena 12 mesi fa.

