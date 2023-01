DIRETTA - Calciomercato, gli affari degli altri: intrigo Skriniar, Koulibaly...

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 - Koray Gunter è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il difensore del Verona arriva tra le fila dei blucerchiati a titolo temporaneo con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza.

AGGIORNAMENTO ORE 12:13 - Diego Llorente è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore spagnolo arriva dal Leeds United con la formula del prestito con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 12:02 - L'Udinese ha ufficializzato l'acquisto a parametro a zero dell'ex esterno del Marsiglia Florian Thauvin reduce dall'esperienza al Tigres in Messico. Il francese ha siglato un contratto con la società friulana fino al 2025.

AGGIORNAMENTO ORE 11:43 - Amir Feratovic cambia squadra ma resta in Portogallo. Il centrocampista sloveno classe 2002 di proprietà della Roma in prestito all'Estrela Amadora nella prima parte di stagione ha firmato con il Benfica. Il trasferimento è a titolo temporaneo

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Previsto un incontro, che rischia di diventare decisivo, nelle prossime ore tra Sampdoria e Fiorentina. Il club viola proverà a chiudere il colpo Sabiri per regalare a Italiano una pedina a centrocampo per la seconda parte di stagione. Il Sassuolo, invece, dopo aver ceduto Kyriakopoulos al Bologna, ha trovato l'accordo con l'Atalanta per Nadir Zortea. L'operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto in favore dei neroverdi a 10 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 11:24 - Juventus e Bologna sono attualmente in contatto per il possibile ritorno a Torino di Andrea Cambiaso. Per dare il proprio via libera all'interruzione del prestito, il club rossoblù dovrebbe però prima trovare un sostituto.

AGGIORNAMENTO ORE 11:21 - Per il dopo Milan Skriniar, all'Inter è stato proposto Kalidou Koulibaly ma non è un'opzione percorribile per il suo ingaggio di 10 milioni di euro a stagione. I dirigenti hanno poi valutato anche Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Le sue caratteristiche tecniche però non convincono del tutto.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Adesso è ufficiale. Eddie Salcedo torna a riabbracciare il Genoa che ha depositato il contratto dell'attaccante. Il classe 2001, si è trasferito dall'Inter con la formula del prestito.

AGGIORNAMENTO ORE 11:16 - Jorginho cambia aria. Il centrocampista italo brasiliano passa dal Chelsea all'Arsenal per circa 12 milioni di sterline. Pronto per lui un contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno.

AGGIORNAMENTO ORE 11:05 - Walid Cheddira è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Accordo trovato tra il club partenopeo e il Napoli. La firma è vicinissima con l'attaccante marocchino che passerà in azzurro a partire da quest'estate.

AGGIORNAMENTO ORE 11:01 - Nedim Bajrami saluta l'Empoli e passa al Sassuolo. L'albanese si trasferirà in neroverde a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, con gli azzurri che stanno stringendo per Vignato dal Bologna per la sua sostituzione.

Ultimo giorno di calciomercato in Italia con molti club ancora a caccia dell'affare last minute. L'Inter deve fare i conti con Skriniar che sembra destinato al PSG. I francesi vorrebbero anticipare l'arrivo, ma i nerazzurri chiedono 15 milioni più bonus per poi andare su Demiral. Per il momento l'affare è fermo, ma sono attese novità. La Roma, invece, dopo l'arrivo di Llorente deve fare i conti con Zaniolo. Il giocatore è ormai ai margini e i giallorossi sperano nel Lipsia, Siviglia o Tottenham per non vivere sei mesi da separati in casa. Proprio il no del numero 22 al Bournemouth, ha spinto gli inglese a virare su Traore del Sassuolo.