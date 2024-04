Juve, Allegri: "Partita di sofferenza. La Lazio ha giocato bene, ma noi..."

Massimiliano Allegri, dopo Lazio - Juve, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare l'accesso in finale di Coppa Italia, nonostante la vittoria dei biancocelesti: “E’ stata una partita di sofferenza, abbiamo preso gol su palla inattiva, abbiamo avuto occasioni con Bremer e Vlahovic, nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo fatto bene. Non era facile, andare sotto si poteva crollare, i ragazzi hanno meritato la finale, non era facile. Dobbiamo concentrarci sul campionato. In questo momento si giocano partite pesanti, per un anno e mezzo non abbiamo giocato, lo scorso anno abbiamo lottato, non era però una situazione idonea. Quest’anno ci siamo ritrovati a combattere, poi c’è stato il crollo, gli ultimi due mesi ci sono state partite pesanti. In campionato possiamo blindare il posto in Champions e ora siamo arrivati in finale di Coppa Italia. I gol sono stati errori grossolani, quando ci sono momenti in cui non vinci, era importante per il proseguo in campionato, non solo per la finale. Una eventuale eliminazione avrebbe creato risvolti psicologici, questi sono test di crescita per i giocatori. Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio e anche nello sviluppo, siamo stati bravi nel palleggio. Nelle due partite abbiamo meritato nonostante la Lazio abbia fatto una buona partita".