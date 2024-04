Lazio | Il nuovo ruolo di Kamada: da mistero a punto fermo, e ora il futuro...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Il mistero, forse risolto, di Daichi Kamada. In poco più di un mese è tornato al centro della Lazio grazie alla 'cura' Tudor. Con Sarri era ai margini della squadra, arrivando anche a sedersi in panchina per ben cinque volte consecutive. Tutta un'altra musica invece con il maestro croato: il giapponese non esce mai dal campo, a costo di fare più ruoli durante la partita. Appena arrivato il tecnico aveva subito spiegato: "È più adatto al mio calcio". Ora sembra davvero imprescindibile. Dal 30 marzo, giorno dell'inizio del nuovo corso, Kamada ha saltato solamente una gara (per infortunio): il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Nelle ultime quattro sfide in cui è sceso in campo non è mai uscito. Una situazione impensabile trenta giorni fa, ma che adesso è realtà.

Non solo minuti, corsa e duttilità: l'ex Eintracht è diventato anche determinante, sulla falsa riga di quanto fatto in Germania. L'unico suo gol in biancoceleste rimane comunque quello d'inizio stagione contro il Napoli. Contro il Genoa, però, ha realizzato l'assist per la rete decisiva di Luis Alberto. Di nuovo poi all'Olimpico, contro il Verona, aveva servito Pedro davanti la porta che però ha sbagliato a tu per tu con Montipò. Il ruolo del giapponese in rosa è stato totalmente stravolto: da fuori progetto a quasi leader tecnico, da difficilmente schierabile a centro del gioco. E adesso il suo futuro è messo nuovamente in discussione.

Negli ultimi mesi diverse squadre si sono interessate al suo profilo, vista la sua situazione contrattuale. Dalla Premier League lo chiamano, come ha già fatto anche la Bundesliga a cui lui ha chiuso ogni porta. Tudor dal canto suo, e al netto delle prestazioni del giapponese, cercherà in ogni modo di convincerlo a restare attivando la tanto chiacchierata clausola presente sul suo contratto. "È un giocatore straordinario" ha detto di recente il tecnico. I tifosi ora stravedono per lui: la scelta finale però è tutta nelle mani di Daichi Kamada.

