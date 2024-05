Inter - Lazio, si riempie il settore ospiti di San Siro: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima trasferta della stagione in casa dei campioni d'Italia. La Lazio, dopo la grande festa contro l'Empoli, si sposterà a San Siro per affrontare l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. I ragazzi di Tudor sono ancora in corsa per l'Europa e sperano nel 'miracolo' Champions League vincendo però le restanti partite. I tifosi biancocelesti, intanto, continuano in massa a supportare la squadra anche lontano dalle mura amiche. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, sarebbero circa 1301 i biglietti venduti per il settore ospiti del Meazza. Mancano ancora diversi giorni alla gara: il dato è destinato a salire.