Mourinho, clamorosa rivelazione! Andrà ad allenare in Turchia: l'annuncio

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era proprio la destinazione che si aspettava José Mourinho quando ha salutato la Roma. Il tecnico portoghese dopo due stagioni e mezzo in giallorosso si è subito messo a caccia di un progetto che gli permetta di godere di un ruolo da protagonista o, comunque, di una società disposta a riconoscergli l'importante cifra richiesta dal suo entourage, anche dopo le delusioni capitoline. Secondo quanto riportano dalla Turchia, in effetti un club sarebbe arrivato e il 'Number One', come veniva chiamato un tempo, avrebbe già dato la sua ok al trasferimento. A dare l'annuncio sarebbe stato Aziz Yildirim, candidato a diventare presidente del Fenerbahce, che avrebbe assicurato di avere già il "sì" dell'allenatore. Questo avrebbe aggiunto di aver sentito un Mourinho entusiasta di guidare la squadra e che soprattutto avrebbe accolto con favore la proposta che gli ha è stata presentata durante un recente incontro. Proposta che sarebbe valida anche qualora a vincere le elezioni presidenziali dovesse essere l'altro candidato, Ali Koç. Si attendono conferme nei prossimi giorni.