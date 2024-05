Lazio Primavera, si lavora al riscatto di Bordon: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Una giornata alla fine della regular season, poi i playoff. La Lazio Primavera sta per entrare nel vivo della stagione e intanto programma il futuro sul mercato. Su tutti c'è da chiarire la situazione di Filipe Bordon, difensore classe 2005 arrivato in estate in prestito dal Ferroviária. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste sta lavorando al suo riscatto: la cifra fissata si aggirava intorno ai 500mila euro, adesso si sta provando ad abbassarla con l'inserimento di alcuni bonus. Il brasiliano, che compirà 19 anni il mese prossimo, è uno dei punti di riferimento della formazione di Sanderra. È sicuramente un ragazzo di valore: per questo la Lazio vuole confermarlo a titolo definitivo e blindarlo.