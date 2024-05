Calciomercato Lazio | Mandas, si inserisce la Fiorentina: affare con Barak?

RASSEGNA STAMPA - Dubbio in porta, la Lazio deve sciogliere le riserve sul dualismo Provedel-Mandas. Dopo l'infortunio del friulano, datato 12 marzo contro l'Udinese, è salito in cattedra il greco, che ha dimostrato enormi qualità tra i pali. Il numero 94 però adesso vorrebbe riprendersi il suo posto, soprattutto in vista del prossimo Europeo in cui può ancora sperare in una convocazione (si gioca il posto con Carnesecchi e Meret). A San Siro potrebbe essere l'occasione buona per risistemare le gerarchie.

Sul mercato comunque il nome di Mandas continua a girare. Dopo l'interesse del Monza ci sarebbe anche quello della Fiorentina, che già in passato aveva provato ad acquistarlo dall'Ofi Creta. Come riportato da Il Messaggero, se con i biancorossi c'è l'affare Colpani in ballo, con la Viola ci sarebbe quello di Barak, che potrebbe essere utilizzato come contropartita. La Lazio, però, non vorrebbe cedere il portiere greco, se non in prestito nel caso in cui Provedel rimanga a Formello. Tutti però hanno un prezzo: la sua valutazione è schizzata a 25/30 milioni di euro.