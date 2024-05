Lazio, l'ha ripresa Vecino: l'uruguaiano specialista dei gol pesanti

RASSEGNA STAMPA - E' la stagione più prolifica in carriera per Matias Vecino. Centrocampista dinamico e aggressivo con il vizio del gol. Specialista degli inserimenti, l'uruguaiano era un elemento importante con Sarri e si sta confermando anche sotto la gestione Tudor. Nel 2018 segnò all'Olimpico il gol che mise fuori dalla corsa Champions la Lazio, oggi continua a segnare solo reti pesanti.

Con i suoi gol l'ex Fiorentina ha permesso alla squadra di restare a galla in zona Europa. Ha segnato al Celtic Park e poi altre sei volte in campionato, le ultime due con Monza ed Empoli, per un totale di 7 reti stagionali. E' il secondo miglior marcatore della Lazio dietro solo a Ciro Immobile. Come riporta Il Corriere dello Sport, quest'anno Matias ha scoperto una nuova skill: il gol entrando a gara in corso. Sono già quattro quest'anno (Atalanta, Udinese, Monza ed Empoli). È l'uomo ideale per il centrocampo di Tudor, è l'uomo perfetto per continuare a tenere accese le speranze Champions.