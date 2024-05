Tennis | Tommy Paul 'laziale fracico': il suo gesto a fine partita - VIDEO

Tommy Paul vince ancora agli Internazionali di Tennis a Roma: battuto il campione Medvedev 6-1 6-4 e passaggio al prossimo turno. A fine partita il tennista americano si è fermato insieme ad alcuni tifosi sugli spalti, che erano pieni di bandiere e sciarpe della Lazio. Di recente, infatti, l'atleta ha svelato il suo grande amore per i colori biancocelesti, tanto da essere stato presente allo Stadio Olimpico per l'ultima gara contro l'Empoli. Dopo il match vinto, ha firmato tantissimi autografi e fatto foto con i laziali che lo acclamavano. "Laziale fracico", si legge: di seguito il filmato.

How do you say "laziale fracico" in English, @TommyPaul1? #IBI24 | @atptour pic.twitter.com/pwbEmWfs5M