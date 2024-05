Novità al Lazio Fan Shop: è in vendita il Folder del primo Scudetto

"Una squadra, una leggenda". Il ricordo della Lazio del primo Scudetto del 1974 è ancora vivo nella memoria di tutti i tifosi biancocelesti, come si è visto anche nell'ultima grande festa in casa contro l'Empoli. Per celebrare quell'impresa, però, è arrivato anche il Folder Filatetico, disponibile al Lazio Fan Shop in Via degli Scipioni 84. All'interno alcune delle immagini più importanti del successo di cinquant'anni fa, come il rigore di Chinaglia contro il Foggia, insieme ai francobolli della Lazio. Presente, in conclusione, anche la foto completa della squadra di Tommaso Maestrelli a Tor di Quinto. Di seguito le foto.