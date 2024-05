Europa, il caso del Genoa: ritirata la domanda per la licenza Uefa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rapporto tra il Genoa e l'ottenimento della licenza UEFA non è dei più semplici. Nel giugno 2015 il grifone, guidato da Gian Piero Gasperini, arrivò sesto in campionato staccando sul campo il pass per l'Europa League: la beffa però è molto amara, perché la negazione della licenza UEFA spalanca le porte dell'Europa alla rivale di sempre, la Sampdoria, arrivata settima. In molti sostengono che sia stato proprio quell'evento a rovinare il rapporto tra l'allora presidente Enrico Preziosi e Gasperini. Nel finale di questa stagione, almeno fino a lunedì sera, lo scenario aveva qualche possibilità di ripetersi.

NO ALLA LICENZA UEFA - Prima della scorsa giornata di campionato sono stato comunicate le squadre che hanno ottenuto la licenza e tra queste non figura il Genoa. In realtà la vittoria della Fiorentina sul Monza ha chiuso qualsiasi spiraglio europeo alla squadra di Gilardino, che domenica sfiderà la Roma e sarà arbitro della corsa Champions. Rimane curioso il fatto che sia stata la stessa società, quando ancora la squadra era pienamente in corsa per il piazzamento, a ritirare la domanda. Del tema si era discusso anche nell'ultima assemblea degli azionisti, optando per questa scelta originale.