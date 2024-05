Lazio, nessun incedibile e ridimensionamento: il piano di Lotito

RASSEGNA STAMPA - Rush finale di stagione. La Lazio ha blindato la qualificazione nelle coppe europee, Europa League a un passo, Champions più difficile ma c'è comunque uno spiraglio aperto ed è obbligatorio provarci. A fine anno verranno tirate le somme. L'idea è ovviamente quella di costruire una squadra ideale per le idee di Tudor e il suo 3-4-2-1.

Senza gli introiti della Champions, ci si dovrà attendere una rifondazione bilanciata. Il monte ingaggi (arrivato a 78 milioni) necessita un ridimensionamento così come ci si aspetta un ringiovanimento della rosa che attualmente ha un'età media di 28 anni e 249 giorni). La rivoluzione estiva della Lazio, come sottolinea La Gazzetta delllo Sport, passerà anche dall'addio di alcuni big.

Felipe Anderson tornerà in Brasile, per Luis Alberto servono 10 milioni per lasciarlo andare, Immobile ancora in bilico può rivalutare le offerte dall'Arabia. Da monitorare anche le situazioni di Guendouzi, Provedel e Romagnoli. Nessuno è incedibile: tutte le offerte verranno ascoltate e prese in considerazione dalla dirigenza.