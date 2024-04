Champions League | Il Barca beffa il Psg, l'Atletico batte il Dortmund

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra serata di Champions ricca di gol quella andata in scena questa sera. Se le sfide Real-City e Arsenal-Bayern hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo Barcellona-Psg e Atletico Madrid-Borussia Dortmund non sono state da meno.

Al Parco dei Principi passa il Barcellona che si impone in trasferta per 2-3. Ci pensa Raphinha ad aprire le mercature e Dembelé a trovare la rete del pari. Nella ripresa reazione dei padroni di casa che passano in vantaggio con Vitinha ma che poi si fanno rimontare ancora dai blaugrana, ancora con Raphinha. Alla fine è la rete di Christensen a regalare alla squadra di Xavi la vittoria.

Successo anche per l'Atletico Madrid di Simeone che si impone per 2-1 sul Borussia Dortmund. De Paul la sblocca dopo 4 minuti e Samuel Lino raddoppia alla mezz'ora. Per il Dortmund è Haller a segnare la rete che accorcia le distanze e che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno.