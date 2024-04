Calciomercato Lazio | Mandragora, arrivano conferme: tutti i dettagli

Fonte: M.B. - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, in lotta per un posto nelle competizioni europee, sta già gettando le basi per il prossimo anno. Con l'arrivo di Igor Tudor sulla panchina, la squadra sta preparando una serie di modifiche significative, compresa una rivoluzione nella formazione iniziale e nel modulo di gioco (quest'ultime già viste in questo scorcio finale di 2023/2024).

La necessità di rinforzare la rosa con giocatori di gamba è stata evidenziata dal tecnico croato in più di un'occasione, nelle recenti conferenze. Le ultime indiscrezioni raccolte da Lalaziosiamonoi.it confermano come la dirigenza della Lazio abbia posato gli occhi su Rolando Mandragora, già fedelissimo di Tudor ai tempi dell'Udinese. Mandragora si distingue per la sua versatilità, essenziale per il nuovo schema tattico biancoceleste.

Originario di Ponticelli, classe '97, prevalentemente impiegato come centrocampista centrale mancino, ha dimostrato di poter agire efficacemente anche come difensore centrale o in diverse posizioni del centrocampo, aumentando così le opzioni tattiche a disposizione di Tudor. E la Fiorentina? La valutazione di mercato si aggira sugli 8 milioni di euro, cifra da cui la Viola non scenderà sulla base di un rapporto col calciatore decisamente consolidato. La Lazio rappresenterebbe per Mandragora un grande palcoscenico, il contatto e la manifestazione d'interesse del club capitolino hanno suscitato estrema soddisfazione e trovato disponibilità al dialogo. La Fiorentina dal canto suo non lo ha messo fra i cedibili, e valuterà le offerte solo nel caso si ritrovi tra le mani un sostituto all'altezza e che l'offerta biancoceleste soddisfi il club. Ad oggi, sull'Arno, sono convinti che Mandragora sarà ancora un calciatore viola nella prossima stagione, quella che lo porterà a un anno dalla scadenza di contratto, fissata per fine giugno 2026.

