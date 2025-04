Lazio | Lotta per l'Europa sempre più serrata: i calendari a confronto

La corsa alla Champions League, ma in generale per entrare in Europa, si fa sempre più agguerrita. La Lazio ha guadagnato terreno grazie alla vittoria contro l'Atalanta e ora la forbice di distanza si accorcia. Infatti, sono sono 8 i punti che separano la terza e l'ottava in classifica, con il Milan che da nona in classifica con 48 punti (- 4 dalla Fiorentina ottava) va sempre tenuta in considerazione.

Ecco di seguito i calendari a confronto di tutte le squadre in corsa per un posto nelle competizioni europee, con le prossime sette partite divise tra casa (C) e trasferta (T):

ATALANTA (58 punti): Bologna (C); Milan (T); Lecce (C); Monza (T); Roma (C); Genoa (T); Parma (C)

BOLOGNA (57 punti): Atalanta (T); Inter (C); Udinese (T); Juventus (C); Milan (T); Fiorentina (T); Genoa (C)

JUVENTUS (56 punti): Lecce (C); Parma (T); Monza (C); Bologna (T); LAZIO (T); Udinese (C); Venezia (T)

LAZIO (55 punti): Roma (C); Genoa (T); Parma (C); Empoli (T); Juventus (C); Inter (T); Lecce (C)

ROMA (53 punti): Lazio (T); H. Verona (C); Inter (T); Fiorentina (C); Atalanta (T); Milan (C); Torino (T)

FIORENTINA (52 punti): Parma (C); Cagliari (T); Empoli (C); Roma (T); Venezia (T); Bologna (C); Udinese (T)

MILAN (48 punti): Udinese (T); Atalanta (C); Venezia (T); Genoa (T); Bologna (C); Roma (T); Monza (C)