Serie A, ecco quando si disputerà Inter - Lazio: il calendario completo

La Lega Serie A, attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha reso noto che le gare della 37ª giornata si disputeranno tutte in unico giorno. La data da cerchiare in rosso è domenica 18 maggio, ma per conoscere gli orari e la programmazione tv bisognerà attendere ancora qualche giorno, per capire quali partite potranno essere decisive per Scudetto, per l'Europa e per la retrocessione.

Nel caso in cui Genoa-Atalanta ed Hellas Verona-Como diventino ininfluenti ai fini del piazzamento in classifica, verrebbero spostate a sabato 17 maggio, rispettivamente alle 20.45 e alle 18.00. Gli orari definitivi verranno resi noti martedì 13 maggio. Di seguito le partite in programma:

CAGLIARI - VENEZIA

FIORENTINA - BOLOGNA

GENOA - ATALANTA *

HELLAS VERONA - COMO **

INTER - LAZIO

JUVENTUS - UDINESE

LECCE - TORINO

MONZA - EMPOLI

PARMA - NAPOLI

ROMA - MILAN

