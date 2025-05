Lazio, Stendardo: "Contro la Juve gara decisiva. Ogni errore può..."

Il doppio ex di Lazio e Juve, Guglielmo Stendardo, è intervenuto, ai microfoni di sampgazzetta.it, per commentare la partita in programma sabato allo Stadio Olimpico di Roma e che metterà in palio tre punti fondamentali per la lotta alla Champions League.

"La gara dell’Olimpico secondo me sarà decisiva. Sarà una partita tesa, senza possibilità di errore. Ogni singola sbavatura può essere decisiva per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Per questo ci sarà molta tensione. In gare così non c’è un vero favorito. Ogni episodio può far girare la partita e, dunque, il campionato. Servirà massima attenzione".

