Lazio, Alcaraz a sorpresa: "Domani sarò all'Olimpico per Patric!"

Non ci sarà solo Tommy Paul allo Stadio Olimpico in occasione della partita tra la Lazio e la Juve. Sugli spalti dell'impianto capitolino, per far visita a un suo amico e connazionale, ci sarà anche Carlos Alcaraz, tennista numero 3 al mondo, che in conferenza stampa ha annunciato di voler presenziare alla sfida dei biancocelesti cogliendo l'occasione per vedersi con Patric, centrale della Lazio, con il quale è legato da una bella amicizia:

"Domani mi godrò Roma, avrò la possibilità di visitare la città poi sarò all’Olimpico per vedere la partita di Serie A. Nella Lazio c’è un calciatore spagnolo che conosco (Patric, ndr), ne approfitteremo per vederci e poi avrò modo di girare per Roma, che è una città bellissima".

