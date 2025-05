Orlando: "Lazio-Juve? Chi vince ha grandi chance per la Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

Vietato sbagliare per Lazio e Juventus che si sfideranno all'Olimpico sabato 10 maggio alle 18.00. Una gara cruciale per la corsa all'Europa delle due squadre che, al momento, si trovano appaiate a 63 punti insieme alla Roma e +1 dal Bologna.

Sul match ecco il pensiero di Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio: "Non ci si può permettere di pareggiare. Chi vince ha grandi chance di andare in Champions. Se vince la Juve di più, visto il calendario. Per me è favorita la Lazio, anche se la Juve a Bologna ha dimostrato carattere, ma mi sembra sempre una squadra in difficoltà".

