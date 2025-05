Lazio, Esposito su Baroni: "Grande stagione, non può essere criticato"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di news.superscommesse.it, l'ex calciatore Massimiliano Esposito ha toccato tanti temi relativi al campionato di Serie A e non solo. In particolare però si è soffermato sulla Lazio, attesa a breve da uno scontro diretto fondamentale per il quarto posto contro la Juventus, e sul lavoro di Baroni. Di seguito il suo pensiero.

"Baroni ha disputato una bellissima stagione, secondo me. Al primo anno da allenatore di un top club, nulla gli può essere obiettato; è stato criticato da molti tifosi all'inizio della stagione, anche in maniera piuttosto energica, ma lui non ha mai fiatato. È stato sempre pacato in tutte le occasioni, ha lavorato in silenzio e portato avanti le sue idee e il suo lavoro con grande determinazione. Non è una casualità che la Lazio si trovi in quella posizione di classifica per contendersi, meritatamente, un posto in Champions".

"All'inizio della stagione, credo che nessuno si aspettasse di vedere questa squadra tra le posizioni che contano. Si è ritrovato catapultato in una condizione piuttosto delicata, perché quello della Lazio è sempre stato un ambiente molto esigente. Ha iniziato tutto daccapo, con tanti volti nuovi e un bel carico di responsabilità, ma lui ha dimostrato, giornata dopo giornata, di essere un uomo in grado di mantenere sempre grande forza d'animo, oltre che un allenatore in grado di far giocare la squadra con una certa qualità".

