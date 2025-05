Calciomercato Lazio | Milinkovic e un ritorno possibile: spunta un retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Accende le fantasie, perché è rimasto nel cuore di tutti i tifosi laziali. Sergej Milinkovic-Savic è il grande sogno del popolo biancoceleste, quello che farebbe impennare il termometro dei sentimenti. Il serbo ha lasciato Formello due anni fa, dopo otto stagioni a Roma, 341 presenze e 69 gol. Ma soprattutto ha lasciato un vuoto nel cuore di una tifoseria che l'ha amato sin dal primo momento, quando ancora ragazzino aveva detto no alla Fiorentina - convinta ormai di averlo strappato alla concorrenza - per scegliere la Lazio. I rumors su un possibile ritorno hanno scatenato un'onda social, tra chi si vuole far cullare dal sogno e chi invece non crede a Sergej-bis. SMS ha un contratto con l'Al-Hilal fino al 2026, guadagna oltre 20 milioni a stagione, un ingaggio ovviamente fuori dai parametri non solo della Lazio, ma di qualsiasi club italiano. Chiaro però che se Sergej decidesse di tornare a Roma, ridimensionerebbe ampiamente le proprie pretese economiche e si lavorerebbe sulle cifre che Lotito aveva offerto al serbo per rinnovare il contratto nella primavera del 2023.

SOGNO - Milinkovic aveva deciso di andare via da Roma per provare una nuova esperienza, per uscire dalla propria zona di comfort. Ma c'è anche chi vocifera che dietro alla scelta di andare via ci fosse pure la stanchezza accumulata in due anni di Sarri, per un tipo di calcio - quello proposto dall'ex tecnico - che richiedeva sforzi fisici imponenti, difficili da reggere sul lungo periodo per un giocatore con la struttura e l'atletismo di Milinkovic. Ma che Sergej sia rimasto legato a Roma e all'ambiente Lazio non è un mistero, voci sostengono che l'idea romantica di un ritorno a casa lo stuzzichi. L'Al-Hilal lo considera un giocatore importante, a un anno dalla scadenza lo lascerebbe partire per 20-25 milioni di euro, cifre importanti, che la Lazio potrebbe coprire solo in caso di Champions o con la cessione di un big. Altrimenti se ne riparlerebbe tra dodici mesi, quando Milinkovic sarà libero di scegliere il proprio futuro sportivo. A quel punto chissà che il sogno dei Laziali non possa davvero tramutarsi in realtà.

