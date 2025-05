Parma, Chivu torna sulla Lazio: "Ecco cosa ci è mancato"

Il Parma si prepara a un match fondamentale di bassa classifica contro l'Empoli. Alla vigilia il tecnico dei crociati Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa: nel presentare la sfida è tornato a parlare anche del pareggio contro la Lazio. Queste le sue parole: "Ci è mancato il cinismo? Non solo contro il Como. Se vado ad analizzare, anche a Roma con la Lazio, ma più indietro anche nel primo tempo con l'Inter. E' una pecca che ci portiamo dietro da un bel po', lavoriamo tutti i giorni e tutte le settimane per trasmettere la cattiveria che serve sotto porta. Abbiamo creato occasioni importanti, è fondamentale avere la grinta che serve per segnare".

