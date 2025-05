Bonanni: "La Lazio ha fatto più del suo. La Juve si gioca tanto, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ci avviciniamo al fischio d'inizio di Lazio - Juve, scontro diretto decisivo per il quarto posto in campionato. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni si è espresso sulla gara, che vale tantissimo per la prossima Champions League. Queste le sue parole a riguardo: "Per me la Juve ha già trovato il tecnico per il prossimo anno. Tudor ha fatto bene ad accettare questa avventura, ha avuto la possibilità di giocarsi le sue chance in campionato e di giocarsi il Mondiale per Club. Ha fatto bene ad accettare questa sfida. Entrambe si giocano molto domani, la Juve di più. Vale tanto come prestigio, non cambia se non dovesse andare bene sul giudizio generale della stagione, perché la Lazio ha fatto più del suo".