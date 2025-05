Lazio - Juve, le probabili formazioni: Marusic ci prova, Dele-Bashiru cerca spazio

Scontro diretto decisivo. Lazio e Juve a pari punti (63) si affrontano all'Olimpico per la corsa al quarto posto in campionato. Baroni per il big match dovrà fare a meno sicuramente di Patric (stagione finita) e Hysaj (squalificato); spera nella convocazione Nuno Tavares, recuperato invece Lazzari che insidia Marusic (non al top dopo la trasferta di Empoli) per una maglia da titolare a destra. Meno probabile l'opzione con il montenegrino più avanzato. Confermato Pellegrini a sinistra; al centro è pronta a tornare la coppia composta da Gila e Romagnoli di fronte a Mandas tra i pali. Nonostante la tanta stanchezza, a centrocampo ci sarà ancora spazio per Guendouzi e Rovella, con Vecino e Belahyane in panchina. Sulla trequarti è atteso il ritorno dal primo minuto di Isaksen a destra, con Zaccagni a sinistra. Al centro ha guadagnato punti l'idea Dele-Bashiru: è apertissimo il ballottaggio con Dia (più indietro Pedro) per giocare dietro al Taty Castellanos, centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Basic, Vecino, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin, Dia, Pedro. All.: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie, Alberto Costa; N. Gonzalez, Kolo Mouani. All.: Tudor.