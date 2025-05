Serie A, tris del Milan a San Siro: battuto il Bologna in rimonta

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan trionfa per 3-1 sul Bologna a San Siro e torna ad iscriversi alla lotta per un piazzamento europeo. Dopo essere andati in svantaggio per la rete di Orsolini ad inizio ripresa, i rossoneri hanno ribaltato il risultato grazie al gol di Pulisic e alla doppietta di Santiago Gimenez, ottenendo il terzo successo consecutivo in campionato.

Il Diavolo vola così a 60 punti in classifica, a sole tre lunghezze dal quarto posto, mentre i rossoblù restano fermi a 62

