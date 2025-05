Lazio, senti Oddi: "Juve? È la gara più importante della stagione". E sulla difesa...

All'Olimpico si deciderà moltissimo, se non tutto, del futuro di Lazio e Juventus in campionato. Sarà determinante lo scontro diretto di sabato, su cui si è espresso l'ex difensore Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei. Nello specifico ha parlato soprattutto del reparto arretrato di Baroni, ricordando poi infine Oliviero Garlini, ex attaccante biancoceleste scomparso di recente. Di seguito le sue parole.

"Lazio-Juve? Mi auguro che i nostri capiscano che è la partita più importante della stagione. I giocatori devono saper giocare a calcio, i numeri poi contano poco. Certo, poi vanno collocati nelle posizioni giuste. Gila è il titolare. Gigot potrebbe esserlo, ma dipende anche dagli avversari e da ciò che serve in una determinata gara. Spesso chi subentra è anche più importante dei titolari, perché può dare un cambio di passo. In questo caso Gila è più veloce e mi sembra più adeguato per sfidare le caratteristiche degli attaccanti della Juventus".

"Difensori? Quelli che abbiamo mi piacciono. Romagnoli è quello che deve comandare la difesa. Bene Gila e Gigot e anche Patric che ora è infortunato. Provstgaard è ancora giovane. I giocatori li abbiamo, al centro siamo messi bene anche se quest’anno abbiamo preso troppi gol. E il campionato lo vince chi prende meno gol”.

“Garlini? È venuto a mancare un amico, ha giocato con me a Cesena e poi ho insistito per farlo venire alla Lazio. Ottimo giocatore, bella persona. Era un po’ sottovalutato perché c’erano nomi importanti. Io, che ci ho giocato anche insieme, dico che era un ottimo attaccante, non aveva paura di nessuno. Era molto forte nel gioco aereo. Se non fosse stato valido non avrei spinto per farlo venire alla Lazio".