Lazio, i tifosi contro gli arbitri: raduno a Ponte Milvio prima della Juve - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Mai come sabato all'Olimpico contro la Juventus la Lazio avrà bisogno della spinta dei suoi tifosi. Sulla pagina Instagram ufficiale del tifo organizzato biancoceleste è apparso un comunicato per chiunque andrà allo stadio. "Marciamo in difesa della nostra Lazio. Siamo stanchi di assistere con una frequenza disarmante a torti arbitrali eclatanti, partite indirizzate con cartellini e mancate chiamate al VAR a convenienza. Chi pensa di vederci immobili davanti alle ingiustizie si sbaglia di grosso. I tifosi e gli ultras della Lazio, come hanno sempre fatto, faranno rispettare la loro fama! Assisteremo a queste ultime gare di campionato dando il nostro solito sostegno dedicando molta attenzione alla conduzione arbitrale. Se cercate l'agnello da sacrificare sull'altare del 'brand da tutelare' in nome di quel calcio che pensa solo ai milioni senza tener conto di fede e passione, beh avete sbagliato giornata! Visto che non ci si lamenta adal divano o sui social: ogni singolo di tifoso di ogni settore ed ogni gruppo deve partecipare a tutela della Lazio o dei Laziali. Raduno ore 16, Piazza di Ponte Milvio direzione Stadio Olimpico. Partenza ore 16:30. Ci troverete sempre qui a difendere la nostra Lazio a ogni costo. Avanti laziali!", si legge. Di seguito la nota completa con tutte le indicazioni.

