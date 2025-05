Lazio, la carica verso la Juve sulle note di Achille Lauro - VIDEO

Una delle ultime possibilità, probabilmente la partita più importante della stagione. La Lazio si gioca tutto all'Olimpico contro la Juventus sabato alle 18, uno scontro fondamentale per la lotta al quarto posto. La società per la gara ha caricato tutto l'ambiente con un video pubblicato sui social: con 'AMOR' di Achille Lauro in sottofondo, a partire dalla grande delusione contro il Bodo/Glimt passano le immagini più belle di quest'anno, soprattutto in casa. "Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso", si legge nella descrizione. La Lazio deve tornare a vincere di fronte ai suoi tifosi. Di seguito il video.

