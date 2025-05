Lazio - Juve, l'Olimpico si prepara al big match: il dato aggiornato sui presenti

TUTTOmercatoWEB.com

Ci siamo. Manca sempre meno a Lazio - Juventus. Il tanto atteso scontro diretto per il quarto posto in campionato si avvicina. L'attesa sta per volgere al termine, si prospetta l'Olimpico delle grandi occasioni per assistere a una gara di assoluta importanza per la prossima Champions League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono attesi circa 56mila tifosi sugli spalti. C'è ancora un giorno per acquistare il biglietto, dopo di che parlerà il campo: appuntamento sabato alle 18.

