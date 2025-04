LA BISTECCHERIA D'ITALIA APRE SULLA TUSCOLANA! SCONTO SPECIALE PER I NOSTRI LETTORI

La Bistecchiera d’Italia apre sulla Tuscolana: la casa della carne d’eccellenza, con sconto speciale per i tifosi laziali

A Roma c’è un nuovo posto che fa sul serio. Si chiama Bistecchiera d’Italia, ha appena aperto in Via Tuscolana 452 a/b ed è già la meta perfetta per chi cerca qualità, passione e sapore vero. Un locale moderno ma con radici solide, dove il culto della carne incontra l’accoglienza romana e l’amore per la buona tavola.

La carne: un’eccellenza selezionata, cotta e raccontata

Alla Bistecchiera d’Italia ogni taglio ha una storia, ogni piatto è un viaggio. Le carni arrivano dalle migliori filiere italiane e internazionali, scelte con cura per garantire frollatura perfetta, tenerezza e sapore autentico. Ecco alcune delle eccellenze in menu:

• Black Angus: una delle razze più apprezzate al mondo per la sua marezzatura intensa, ovvero la presenza di sottili venature di grasso che sciogliendosi rendono la carne tenera, succosa e ricca di sapore. Alla brace sprigiona aromi inconfondibili.

• Scottona nazionale: carne di bovino femmina giovane, mai stata gravida, allevata in Italia. È famosa per la sua tenerezza naturale, un gusto pieno ma equilibrato, perfetta per chi cerca un’esperienza autentica e genuina.

• Rubia Gallega: razza galiziana proveniente dalla Spagna, tra le più pregiate in assoluto. La sua carne è decisa, intensa e saporita, grazie alla lunga frollatura e all’alimentazione naturale dei capi. Ideale per veri intenditori.

• Wagyu Kobe: la regina della carne. Direttamente dal Giappone (o da allevamenti autorizzati in Europa), è considerata una delle carni più pregiate al mondo per la sua consistenza setosa e il sapore burroso. Ogni boccone si scioglie in bocca ed è un’esperienza da ricordare.

Ogni taglio viene cotto con tecnica e rispetto, su griglia a vista, per esaltare al massimo ogni sfumatura di gusto. La carne può essere servita al sangue, media o ben cotta, accompagnata da sale grosso, olio evo e contorni stagionali.

Molto più di una braceria

Non solo carne alla brace: il menu propone anche antipasti sfiziosi, tra crudi e cotti, primi piatti della tradizione romana, dolci artigianali e una selezione di vini che valorizzano ogni scelta. L’ambiente è curato, moderno ma caldo, perfetto per una cena tra amici, una serata romantica o un pranzo di lavoro.

Orari e promozione per i tifosi della Lazio

La Bistecchiera d’Italia è aperta tutti i giorni a pranzo (12:00 - 15:00) e a cena (18:00 - 23:30).

E per tutti gli amici di lalaziosiamonoi.it, c’è un regalo speciale: -15% di sconto alla cassa, basta dire che venite a nome del nostro sito.

Prenotazioni

Telefono: 06 3838 2710

Scopri il menu online: clicca qui

⸻

Chi ama la carne vera, da oggi ha una nuova destinazione.

E per i laziali, c’è sempre un posto in prima fila… e un taglio speciale ad aspettarli.