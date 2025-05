Lazio - Juve, Pastore sicuro: "Partita delicata, ma sarà nelle mani di..."

Giuseppe Pastore, noto giornalista, durante la diretta di L'Ascia Raddoppia sul canale di Cronache di Spogliatoio ha parlato di Lazio - Juventus, scontro Champions in prgroamma sabato alle ore 18:00 all'Olimpico. Ecco di seguito le sue parole: "Lazio - Juve è una partita decisiva per la Lazio che non vince in casa da febbraio se non sbaglio, col Monza. Poi tanti pareggi e tante delusioni, col Bodo/Glimt, il Parma, i fischi, eccetera. Lo stadio dovrà essere molto più compatto secondo me, molto più unito di quanto non sia stato nelle ultime partite. Giocherà contro una Juve che recupera Vlahovic, solo che Vlahovic non è che stesse facendo le fiamme prima di farsi male".

Poi ancora: "Non ricordo una Juve con così poca qualità. Ho visto l'ultima mezz'ora di Bologna e la Juve non aveva giocatori in grado di determinare una giocata. Sarà una partita delicatissima e tutto secondo me sarà più in mano della Lazio. La Juve chiaramente farà la sua partita giusta, però senza grande qualità. È la Lazio che ha dimostrato di essere deconcentrata a volte, distratta. Oppure intensa, brillante, con più qualità in attacco addirittura".

