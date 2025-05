Calciomercato Lazio | Marcos Antonio, il San Paolo vuole prolungare il prestito: i dettagli

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, Marcos Antonio si è trasferito a titolo temporaneo dalla Lazio al San Paolo. Per trattenere il giocatore oltre la scadenza del prestito, il club paulista dovrebbe versare i 5 milioni di euro del diritto di riscatto fissato in estate, cifra che, attualmente, sembra essere fuori dalle possibilità dei brasiliani.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla testata locale Bolavip, il San Paolo starebbe provando a prolungare il prestito del centrocampista fino a fine anno, per poi procedere all'acquisto dello stesso a titolo definitivo. Quest'opzione sarebbe gradita al giocatore, che starebbe provando a mediare con il club biancoceleste perché l'affare vada in porto.

