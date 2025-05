Lazio, Briga: "Contro la Juve mi aspetto di tutto. Mi auguro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radiosei il cantante e tifosissimo biancoceleste Mattia Briga ha detto la sua sul big match tra Lazio e Juventus tornando anche sull'eliminazione della squadra di Baroni in Europa League: "Bisogna centrare l’obiettivo di entrare in Europa. Per me è l’obiettivo minimo entrarci, non farlo sarebbe estremamente deludente. Dopo il Bodo le aspettative sono un po’ scese, ma su questa non si può transigere. Anno zero? Non deve mai essere un alibi. Siamo una società storica, nella città più importante del mondo, quindi un livello minimo va sempre mantenuto".

"L’eliminazione col Bodo parte dalla gara di andata, ma nonostante l’avessimo ribaltata, non tenere quel 3-0 è stata una delusione grandissima. Il Tottenham ha un altro livello, su questo non c’è dubbio, al netto della loro classifica in Premier. Tuttavia, non penso che la Lazio fosse inferiore al Bodo. Poi certo, tante situazioni si sono sommate, dalle partite delicate in pochi giorni al sintetico. Dispiace vedere gli approcci, specialmente ai secondi tempi dove abbiamo preso troppi gol".

"Lazio-Juve? Loro hanno l’obbligo di andare in Champions, mi aspetto di tutto. Mi auguro di vincere anche perché ne mancano poche di gare, siamo alla resa dei conti. Juve e Inter, due scogli non facili da superare e non mi aspetto affatto che a Milano sia una passeggiata. Anche le loro riserve sono di primo livello".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.