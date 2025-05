As esalta Pedro: "Alla Lazio la sua seconda giovinezza"

38 anni, quasi, e non sentirli! Per Pedro l’età è solo un numero, come quelli che fa in campo per trascinare la Lazio verso l’obiettivo Champions. Che lo spagnolo fosse un campione non c’era alcun dubbio, ma che a questa età si confermasse ancora a certi livelli è davvero incredibile. Fuoriclasse assoluto a cui Baroni e la squadra si sono affidati per poter lottare e conquistare, si spera, un posto nell’Europa che conta. 8 i gol segnati finora in campionato, di cui 7 sono arrivati dopo essere subentrato dalla panchina e hanno consentito ai capitolini di portare a casa punti pesanti. Gliene manca solo uno, ricorda As, per eguagliare la sua migliore stagione da quando ha lasciato il Barcellona. Non accadeva una cosa simile dal 1994, il giocatore che ci è andato più vicino è Rocchi nel 2009. Nel suo caso fungo sei i centri arrivati dalla panchina. Meglio dell’attaccante biancoceleste, considerando i cinque migliori campionati europei, ha fatto solo Sorloth a quota 10 gol.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE