Lazio, Giordano: "Il ritorno di Milinkovic? Grande centrocampo, ma..."

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex bomber Bruno Giordano ha commentato la partita tra Lazio e Juve, in programma sabato all'Olimpico alle 18.00 e decisiva per la lotta alla Champions, ma anche l'indiscrezione di un possibile ritorno in Milinkovic-Savic in biancoceleste.

MILINKOVIC - "Milinkovic sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Baroni al posto di Dia. Io non stravedo per lui perché porta tanto in fase realizzativa, ma segna in partite poco pesanti. Io spero non torni perché dopo alcuni anni in Arabia non so quanto potrebbe dare sul piano atletico. Però per me lui è una seconda punta, non è un centrocampista, è un Vecino con più qualità. Sarebbe un centrocampo perfetto con Guendouzi e Rovella".

LAZIO-JUVE - "In questa Lazio della Juve giocherebbero Thuram, Cambiaso, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Kolo Muani e Vlahovic per valore assoluto. Poi ce ne sono tanti altri che potrebbero giocare, come Kalulu. Partire forte per la Lazio non sarebbe un rischio, ma bisogna gestire la partita e capire quali sono le forze della squadra. Io credo che partirà forte la Juve, anche se poi anche lei nel secondo tempo cala, cercando i duelli rusticani che piacciono tanto a Tudor".