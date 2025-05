Calciomercato Lazio | Tavares e la chiamata della Premier: altri due club su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO - "Chi vuole i nostri ragazzi, sappia che non ci sono margini: non li cederemo a potenziali concorrenti in campionato, non rafforzeremo gli altri club italiani". si è espresso così alla Stampa il direttore sportivo Angelo Fabiani, mettendo subito a tacere possibili accostamenti di giocatori della Lazio a club italiani e soprattutto concorrenti per un obiettivo in campionato. Ragion per cui non c'è motivo di credere che le voci che accostavano Nuno Tavares alla Juve nelle scorse settimane possano trovare fondamento con l'avvio di eventuali trattative. Il terzino portoghese non sarà incedibile, ma sicuramente non resterà in Italia qualora dovesse lasciare la Lazio in estate. Un discorso decisamente diverso va fatto per l'estero, in particolar modo per la Premier League, campionato con cui Tavares ha un conto in sospeso dopo le esperienze non proprio positive con Arsenal e Nottingham Forest.

NOTTINGHAM FOREST E BRIGHTON - Proprio i Tricky Trees, dopo l'ultima annata negativa soprattutto per dei problemi con il tecnico, sarebbero pronti a riprovarci. Consci di non esser stato in grado di valorizzarlo a dovere, come vi avevamo raccontato in esclusiva, vorrebbero fare un passo indietro. Ma non sarebbero gli unici. Oltre al Newcastle United e al Chelsea, che si sarebbero fatti avanti chiedendo informazioni, nelle ultime ore sarebbe spuntato un altro club particolarmente interessato al trasferimento di Nuno Tavares: il Brighton. I Seagulls chiuderanno la stagione a metà classifica in Premier League, dopo aver assaporato l'Europa con De Zerbi. L'obiettivo è quello di tornare su quei palcoscenici e il terzino della Lazio potrebbe essere una pedina molto interessante per rinforzare il reparto difensivo, soprattutto in attesa di novità su quella che sarà la sorte di Kadioglu e di Estupinan, che potrebbero salutare in estate proprio per far spazio a Tavares.

LA PERCENTUALE - La Lazio dal canto suo attende eventuali offerte, ma dovrà fare i conti anche con la percentuale del 40% sulla rivendita che andrà riconosciuta all'Arsenal qualora il calciatore dovesse lasciare la Capitale. Un dettaglio che avrà un peso specifico in sede di trattativa e che, inevitabilmente, farà lievitare di molto il prezzo d'acquisto, rendendo Tavares un pezzo ancor più pregiato, economicamente parlando (e non solo) della rosa di Marco Baroni.

