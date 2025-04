Lazio, cercasi Nuno disperatamente: il miglior Tavares per il rush finale. Poi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una prima parte di stagione clamorosa, con otto assist in otto giornate di campionato, poi il treno ha rallentato. Vero Nuno Tavares cercasi, perché il portoghese non è più quello ammirato tra settembre e novembre, quando sulla fascia mancina lasciava solchi e forniva continui passaggi vincenti ai compagni. Meno Nuno, è uno dei motivi del calo laziale. Da novembre in poi solo un assist, a gennaio, contro la Real Sociedad in Europa League, prima di fermarsi al 43’ del primo tempo per un infortunio alla coscia. Uno così, se è al top, fa la differenza, ma gli impegni ravvicinati stanno pesando su un giocatore dai muscoli fragili e che da diverso tempo non era più abituato a giocare su ritmi serrati.

RITORVARE NUNO - Finora sono nove le partite saltate per infortunio tra campionato ed Europa League, diventerebbero undici considerando le prime due panchine in campionato, quando Nuno Tavares era reduce da un problema muscolare accusato ad Auronzo e la condizione non era quindi ancora quella necessaria per debuttare con la Lazio. Ritrovare un Tavares in condizioni fisiche importanti sarebbe fondamentale nel rush finale della Lazio. Il portoghese è tornato a lavorare in gruppo, si deciderà se forzarne il ritorno in campo dal primo minuto già a Bergamo o aspettare e dare fiducia a uno tra Hysaj e Pellegrini. Mancano le galoppate sulla fascia, manca il rifornimento continuo a sinistra, manca quella capacità di spaccare in due le difese avversarie. Gli infortuni hanno rallentato Nuno, non è mai tornato al top, la Lazio ha perso una freccia unica, impossibile che non ne risentisse, venendo meno la forza offensiva, sono emersi i limiti difensivi di un terzino prettamente di spinta.

ESTATE - La Lazio lo ha preso dall’Arsenal, obbligo di riscatto fissato a cinque milioni, pagabili in cinque anni, ma con percentuale di rivendita fissata al 40% in favore dei Gunners. Per questo Lotito aveva parlato di 70 milioni riguardo al valore del cartellino di Tavares; era quando Nuno ancora sprintava a sinistra, prima degli stop muscolari e del calo del suo rendimento. La Lazio vorrebbe tenerlo, ma dipenderà dal mercato, dalle offerte che giuggeranno a Formello, la sensazione comunque è che se dovessero arrivare proposte da 55 milioni verrebbero prese in considerazione, permetterebbero alla Lazio di incassare oltre 30 milioni di euro, diventerebbe quasi necessario senza Europa. In Premier c’è chi ha messo già gli occhi su Tavares: dal Nottingham Forest (dove Tavares ha giocato in prestito la scorsa stagione) al Newcastle, passando per il Chelsea. Ora però focus sul finale di stagione, per tornare a correre c’è bisogno del miglior Tavares.