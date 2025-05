Calciomercato | Pazza idea del Napoli: tentativo per De Bruyne a zero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sogna il grande colpo di mercato. Come riportato da SkySport, gli azzurri hanno in mente di fare un tentativo concreto per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga lascerà il Manchester City a fine stagione: vuole rimanere in Europa e ha già richieste dall'Inghilterra, in particolare dal Liverpool. Per i partenopei non sarà semplice, ma ci proveranno lo stesso. In rosa, inoltre, c'è già il suo grande amico e connazionale Romelu Lukaku

