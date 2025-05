Lazio, la forza sta a centrocampo: contro la Juve tutti possono dare una mano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Se c'è una certezza per Baroni è senza dubbio la presenza a centrocampo della coppia più bella, quella formata da Guendouzi e Rovella. Insostituibili fin dall'inizio della stagione. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in particolare l'ex Monza ha una diffida sulle spalle, elemento che dovrà considerare nella gestione delle prestazioni in vista delle prossime gare contro Juve, Inter e Lecce.

Occhio quindi alla possibilità di un aiuto da parte delle seconde linee: Vecino, Dele-Bashiru e Belahyane. I primi due potrebbero giocare anche insieme a Rovella e Guendouzi stessi, magari sulla trequarti nel caso in cui il tecnico passasse ad un 4-2-3-1 più conservativo. Quel che è difficile è che Baroni si possa privare di Dia in questo rush finale anche dati i suoi 3 gol nelle ultime 4 gare. Per quella posizione poi c'è anche Pedro a disposizione. Belahyane invece può permetterti una maggiore copertura in un certo punto della gara.

Le certezze ci sono, le alternative anche: tutti sono pronti per portare a termine questo campionato, a dare il proprio apporto per geatire le energie in un fine di stagione infuocato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.