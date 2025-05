Lazio - Juve, due crisi a confronto: in palio c’è l’Europa che conta

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Juventus di Igor Tudor continua a faticare in trasferta: da quando il tecnico croato è subentrato a fine marzo, la squadra ha ottenuto 11 punti in 6 partite, ma tutte e tre le vittorie sono arrivate allo Stadium. Fuori casa, come ricorda il Corriere dello Sport, solo pareggi (Roma e Bologna) e una sconfitta pesante a Parma. L'ultimo successo esterno risale addirittura al 23 febbraio contro il Cagliari. Il rendimento fuori casa è insufficiente per i bianconeri: 26 punti in 17 trasferte (media 1,53), con la Juve solo sesta per punti fuori casa e settima per gol segnati.

Sabato sarà la Lazio ad affrontare la squadra dell'ex tecnico in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla Champions League. Una vittoria permetterebbe ai biancocelesti di superare la Juventus in classifica e, a seconda del risultato, di portarsi avanti negli scontri diretti. È un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare, tenendo però conto del fatto che se la Juve ha difficoltà a vincere in trasferta, la Lazio la ha in casa: una sola vittoria nel 2025, contro il Monza, per il resto tutti pareggi o sconfitte. Mancano solo due sfide tra le mura amiche ed è ora di tornare ad esultare con i propri tifosi.

