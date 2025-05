Coppa Italia, Mariani in vantaggio per la finale. Colombo non convince dopo Empoli - Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ufficialità arriverà soltanto all’inizio della prossima settimana, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tutti gli indizi portano a un nome: Maurizio Mariani. Dovrebbe essere il fischietto della sezione di Aprilia a essere designato come arbitro per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

La corsa a tre per il big match - si legge sulla Rosea - sembra essersi risolta a favore di Mariani, che avrebbe superato la concorrenza di Sozza e Colombo. Quest’ultimo, in particolare, non avrebbe convinto i vertici arbitrali nell’ultima direzione in Serie A (Empoli-Lazio). A rafforzare questa ipotesi c’è anche un dato significativo: Mariani non è stato designato per nessuna delle gare della 35ª giornata di campionato, compresa proprio Milan-Bologna che apre il turno venerdì 9 maggio. E nell’ultimo weekend si è limitato al ruolo di Avar in Bologna-Juventus (1-1).

Per lui, finora, 18 presenze in Serie A e ben 7 direzioni in Champions League in questa stagione. Un curriculum che lo proietta verso una delle partite più prestigiose dell’annata italiana, la finale di Coppa Italia. A inizio settimana prossima scopriremo se sarà davvero così.