Lazio, Pedro sulla corsa Scudetto: "Napoli in vantaggio, ma tutto è possibile"

RASSEGNA STAMPA - Inter in finale di Champions, Napoli prima in campionato. Gli azzurri hanno una grande chance per chiudere il discorso Scudetto nelle ultime tre partite, con i nerazzurri concentrati sulla coppa. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Lazio Pedro si è soffermato proprio sulla corsa al titolo: "Il Napoli ha un vantaggio importante. Fino a che non si taglia il traguardo tutto è ancora possibile", ha detto. Le ultime partite sono le più insidiose per lui. Ma Conte sa bene che non si deve mollare la presa: i due hanno lavorato insieme al Chelsea. "È un grande allenatore, ho ottimi ricordi di lui", ha spiegato lo spagnolo.

