Lazio, Pedro annuncia: "Giocherò un altro anno, lavoriamo per il rinnovo"

RASSEGNA STAMPA - Si delinea il futuro di Pedro. Dopo le parole del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, ha parlato anche lo spagnolo ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. "Se la Lazio sarà ancora con Pedro? Spero proprio di sì. Per quanto mi riguarda ho deciso che giocherò almeno un altro anno", ha detto.

Farà di tutto, quindi, per rimanere nella Capitale, visto che ha spiegato di stare davvero bene e che ha voglia di continuare la sua avventura in biancoceleste: "Stiamo discutendo il rinnovo e penso che trovare un accordo non sia un problema", ha assicurato. E dopo il ritiro? Pedro ancora non ha le idee chiare, ma gli ha fatto molto piacere sentire che il diesse Fabiani gli ha aperto le porte della società.

È una scelta che l'attaccante dovrà fare più avanti con la sua famiglia: "Però sarebbe bello restare alla Lazio anche dopo". E non sa ancora se farà l'allenatore o il dirigente: il ruolo del tecnico lo attira molto, ma non è sicuro. L'unica certezza è che vuole rimanere nel mondo del calcio.

