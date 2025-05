Juve, Tudor perde altri due titolari: quanti dubbi per la Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dopo aver beneficiato di una giornata di riposo, Igor Tudor ha richiamato a raccolta i suoi per il consueto allenamento mattutino a porte chiuse in vista della prossima, decisiva, gara, che vedrà la Juventus sabato pomeriggio (ore 18:00) impegnata all'Olimpico per affrontare la Lazio, in quello che si preannuncia un altro snodo Champions per i bianconeri dopo quello di Bologna di due giorni fa.

Anche nella trasferta capitolina, tuttavia, il tecnico croato, già privo di Yildiz per squalifica oltre dei lungodegenti Bremer, Gatti, Cabal e Milik, potrebbe dover fare nuovamente a meno di Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners. Nella seduta odierna, infatti, i due hanno svolto un lavoro differenziato e restano in dubbio per la gara di sabato.