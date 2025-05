Lazio, Pedro conferma Baroni: "Ci ha fatto crescere, può aprire un ciclo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante biancoceleste Pedro, ha parlato tra i vari temi anche dei meriti di Baroni in questa stagione e della possibile permanenza sulla panchina della Lazio: "Non lo conoscevo, è stato una rivelazione". Ha ribadito poi il grande aiuto alla crescita sotto il lato umano per tutta la squadra, anche e soprattutto grazie ad una qualità, "la sincerità, che non tutti gli allenatori hanno".

C'è fiducia nell'allenatore e ciò è testimoniato anche dalle parole dello spagnolo: "Mi auguro che possa aprire un ciclo. Sono sicuro che continuerebbe a fare bene, anche meglio di quest'anno".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.