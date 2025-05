Calciomercato Lazio | Provedel ai saluti: Mandas titolare e alle sue spalle...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Scavalcato e pensieroso. Ivan Provedel è stato scalzato da Mandas, ormai è da considerare il secondo portiere della Lazio, una situazione che spinge a delle riflessioni. Provedel sente stretto il ruolo di dodicesimo, vuole giocare, sa di non aver reso al massimo in questa stagione, è stato condizionato da fattori esterni, ma si sente ancora protagonista, vuole giocare e rilanciarsi. La Lazio, dal canto suo, ha tra le mani un gioiellino come Mandas, 23 anni, difficile non considerarlo il presente e il futuro tra i pali. Provedel inoltre è uno dei giocatori più pagati in rosa, il suo contratto prevede un esborso da 3,7 milioni lordi a stagione. Nella prossima annata, inoltre, le norme Uefa prevedono una riduzione delle spese al 70% dei ricavi e quindi per club come la Lazio diventa importante limitare il monte ingaggi, soprattutto se si tratta di giocatori non più al centro del progetto.

BIVIO - Provedel quindi è sul mercato, può andare via. Il portiere friulano è stato sondato dal Torino che dovrebbe salutare Milinkovic-Savic (direzione Premier), ma anche da Como e Udinese. I lombardi non sono soddisfatti di Butez e Reina saluterà. Mentre i friulani vorrebbero cedere Okoye, a quel punto Provedel diventerebbe un’ipotesi concreta. La Lazio valuta il portiere circa 7 milioni di euro, ma è una cifra trattabile. Se Provedel dovesse salutare, a quel punto Lotito e Fabiani sarebbero di fronte a un bivio: andare su un profilo esperto e non ingombrante da piazzare alle spalle di Mandas o su Under-22 in modo da non occupare posti in lista (tema che tiene sempre banco in casa Lazio). Altrimenti dare fiducia a Furlanetto e Renzetti, ma questa sembra un’ipotesi più remota. Ma questo può diventare uno dei temi caldi nel mercato estivo della Lazio. Perché Mandas è la certezza, ma sul suo secondo il dibattito è aperto.

