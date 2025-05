Lazio, Pedro non dimentica l'Europa League: "Volevamo arrivare in fondo..."

RASSEGNA STAMPA - Un tasto dolente, una ferita ancora aperta. La Lazio non ha ancora mandato giù la delusione per l'eliminazione dall'Europa League ai rigori contro il Bodo/Glimt. Lo ha spiegato Pedro ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "È stato un duro colpo, lo ammetto. Volevamo arrivare fino in fondo, quanto meno giocarci la semifinale col Tottenham".

Il rimpianto è soprattutto per il percorso fatto all'inizio, che per lo spagnolo era stato davvero notevole. Il modo per archiviare quella delusione è uno solo: "Arrivare quarti in campionato, sarebbe un'impresa".

